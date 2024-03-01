Захарова ждет реакции ФРГ после аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту

Как отметила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, наконец у немецкой прессы есть повод доказать свою «независимость», задав вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления аудиозаписи, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту и участие страны в конфликте на Украине.
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