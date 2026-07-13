Аркагалинскую ГРЭС в Магаданской области хотят расконсервировать к 2030 году Аркагалинская ГРЭС расположена в посёлке Мяунджа Сусуманского округа.
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Аркагалинскую ГРЭС в Магаданской области хотят расконсервировать к 2030 году Аркагалинская ГРЭС расположена в посёлке Мяунджа Сусуманского округа.
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