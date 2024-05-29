В Ростове водитель автобуса сбил байкера и чудом не переехал его пассажирку

После инцидента участники дорожного движения продолжили общение на повышенных тонах.В Ростове-на-Дону по пути из микрорайона Суворовский в сторону центра донской столицы на дороге произошёл конфликт между водителем рейсового автобуса №1 и мотоциклистом.