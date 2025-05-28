Маск попытался сорвать сделку компании OpenAI в ОАЭ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пытался помешать компании OpenAI — разработчику программы ChatGPT — заключить договоренность о строительстве крупного дата-центра в Абу-Даби в Объединённыъ Арабских Эмиратах (ОАЭ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии