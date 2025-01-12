Первый промышленный успех Британии: Производство термоядерной стали

Группа по управлению атомной энергетикой Великобритании UKAEA успешно изготовила термоядерную ферритно-мартенситную сталь с пониженной активацией (RAFM) в промышленных объемах, используя семитонную электродуговую печь (EAF) в Институте обработки материалов (MPI) в Мидлсбро.
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