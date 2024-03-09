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Добрый Мир

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Франция отправила самолёты на Чёрное море: Навстречу вышел русский Су-27

Франция отправила самолёты на Чёрное море: Навстречу вышел русский Су-27

Gao Jing/Globallookpress  Сегодня 12K прочитали Неужели Эммануэль Макрон всё-таки исполнил угрозу? Франция отправила военные самолёты на Чёрное море.

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