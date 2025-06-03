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ИТ-эксперт Субботина: 70% россиян берут дополнительную акустику для телевизоров

Подавляющее большинство россиян — 70% — используют дополнительную акустику для своих телевизоров. Об этом свидетельствуют результаты исследования, направленного на выявление уровня удовлетворенности людей качеством звучания встроенных динамиков.

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