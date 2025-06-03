ИТ-эксперт Субботина: 70% россиян берут дополнительную акустику для телевизоров

Подавляющее большинство россиян — 70% — используют дополнительную акустику для своих телевизоров. Об этом свидетельствуют результаты исследования, направленного на выявление уровня удовлетворенности людей качеством звучания встроенных динамиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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