Более 8 тысяч педагогов обучают детей на Ямале

В ЯНАО поздравления с Днем учителя принимают более восьми тысяч педагогов. Они обучают более 75 тысяч школьников и около 10 тысяч студентов в 122 школах и семи колледжах округа, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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