RT: 18% россиян будут работать в январские праздники

Во время наступающих новогодних праздников будут работать 18% россиян, выяснили аналитики. Чаще всего это рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи, медсестры, работники ЖКХ, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob с участием 1,6 тыс.