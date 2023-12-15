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RT: 18% россиян будут работать в январские праздники

RT: 18% россиян будут работать в январские праздники

Во время наступающих новогодних праздников будут работать 18% россиян, выяснили аналитики. Чаще всего это рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи, медсестры, работники ЖКХ, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob с участием 1,6 тыс.

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