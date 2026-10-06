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ОПЕК: население Земли к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек

ОПЕК: население Земли к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек

Население Земли вырастет до 9,7 миллиарда к 2050 году, прогнозирует ОПЕК. В дебютном отчете по устойчивому развитию организация предупреждает о растущей нагрузке на экосистемы и призывает к международному сотрудничеству, не отрицая права стран на собственный энергетический курс.

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