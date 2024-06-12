Сколько стоит попрощаться со школой

Самый бюджетный вариант — поздравить детей на линейке и отправить гулять в парк, а самый дорогой — привезти в ресторан или на теплоход на лимузинах, заказать меню, популярных ведущих и многое другое по желанию учащихся.
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