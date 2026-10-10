Криштиану Роналду забил 980-й гол в карьере за «Ан-Наср»

Криштиану Роналду, нападающий клуба «Ан-Наср», достиг отметки в 980 голов, забив мяч в матче Саудовской Аравии против «Аль-Дирии».
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