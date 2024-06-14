В Санкт-Петербурге в связи с Курбан-Байрамом ограничат движение у Соборной мечети

Праздник Курбан-Байрам внесет изменения в дорожное движение Санкт-Петербурга. По данным Санкт-Петербургского государственного университета "ДОДД", 16 июня 2024 года участки дорог вокруг Соборной мечети будут закрыты для обеспечения безопасности паломников.
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