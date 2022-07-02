Вдова Караченцова рассказала о неприятном «сюрпризе» от украинцев на концерте в Болгарии

Советская и российская актриса Людмила Поргина восстанавливается в Болгарии после тяжелой операции. По словам вдовы Николая Караченцова, за рубежом к ней относятся с уважением, однако украинцы на одном из концертов преподнесли неприятный «сюрприз».
Советская и российская актриса Людмила Поргина восстанавливается в Болгарии после тяжелой операции. По словам вдовы Николая Караченцова, за рубежом к ней относятся с уважением, однако украинцы на одном из концертов преподнесли неприятный «сюрприз».
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