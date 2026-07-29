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22 странных фото, после которых страшно ложиться спать

22 странных фото, после которых страшно ложиться спать

Сабреддит r/OddlyTerrifying посвящен буквально «странно пугающим вещам» — это и жуткие находки, напоминающие то ли эмбрион, то ли недоразвитый орган, дорожные знаки, будто попавшие в наш мир из фильма про зомби, и даже традиционные музыкальные инструменты, сделанные из кошачьей кожи.

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