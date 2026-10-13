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Царьград

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ММК вошел в топ-2 по ESG-прозрачности среди металлургов РФ

ММК вошел в топ-2 по ESG-прозрачности среди металлургов РФ

Магнитогорский металлургический комбинат занял второе место среди предприятий черной металлургии в рэнкинге ESG-прозрачности российских компаний за 2026 год по версии агентства «Эксперт РА», а в общем списке вошёл в топ-15.

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