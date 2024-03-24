Алиев: напавшие на «Крокус Сити Холл» понесут неотвратимое суровое наказание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что напавшие на подмосковный «Крокус Сити Холл» и те, кто стоит у них за спиной, понесут неотвратимое суровое наказание.
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