УАЗ рассказал, почему легендарный 469 мог никогда не увидеть свет

Несмотря на то что государственные испытания УАЗ-469 завершил ещё в 1964 году, а документация была готова к 1966-му, массовое производство в Ульяновске началось только в конце 1972 года.
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