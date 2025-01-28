Александр Сотников — учёный, атаман, мятежник Советские историки не простили Сотникову вооруженное выступление против новой власти.
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Александр Сотников — учёный, атаман, мятежник Советские историки не простили Сотникову вооруженное выступление против новой власти.
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