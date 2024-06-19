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Макдэвид установил новый рекорд в двух подряд финальных матчах Чемпионата Англии

Макдэвид установил новый рекорд в двух подряд финальных матчах Чемпионата Англии

Коннор Макдэвид установил новый рекорд в истории финалов Кубка Стэнли, став первым игроком, набравшим не менее четырех очков в двух матчах подряд этого турнира.

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