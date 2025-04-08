Залужный выступил с откровенным признанием о роли США в конфликте на Украине

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил данные американской газеты The New York Times о плотной вовлеченности Соединенных Штатов в планирование украинских военных операций с первых месяцев СВО.
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