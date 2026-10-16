❕Предприятие «Вода Крыма» сделает упор на работу с обращениями граждан и главами администраций Генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик заявил, что основной упор в работе организации будет сделан на взаимодействие с управляющими компаниями и местными органами власти.
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