❕Предприятие «Вода Крыма» сделает упор на работу с обращениями граждан и главами администраций Генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик заявил, что основной упор в работе организации будет сделан на взаимодействие с управляющими компаниями и местными органами власти.