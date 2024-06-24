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СКР: В Дагестане 19 человек погибли в результате терактов

СКР: В Дагестане 19 человек погибли в результате терактов

Ликвидированы пять боевиков, их личности установленыВ результате терактов в Дербенте и Махачкале погибли, по предварительным данным, 19 человек — 15 сотрудников правоохранительных органов и четыре гражданских лица, в том числе православный священник.

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