Когда речь заходит о становлении в профессии психолога, многие представляют себе либо долгие годы за партой, либо мгновенный успех после первого же сертификата.
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