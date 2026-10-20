Третьи страны заявляют, что Запад оказывает на них давление в органах ООН по правам человека, когда Россия выступает с инициативами, сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
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