Беженец с Украины предупредил соотечественников: без штампа военкомата в Европу не пустят

На широко расходящемся в европейском сегменте соцсетей видео беженец из Украины предупреждает своих соотечественников, что Европейский союз изменил правила: теперь без штампа от военной комендатуры в Европу не пустят.
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