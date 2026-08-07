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Аргументы недели

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Беженец с Украины предупредил соотечественников: без штампа военкомата в Европу не пустят

Беженец с Украины предупредил соотечественников: без штампа военкомата в Европу не пустят

На широко расходящемся в европейском сегменте соцсетей видео беженец из Украины предупреждает своих соотечественников, что Европейский союз изменил правила: теперь без штампа от военной комендатуры в Европу не пустят.

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