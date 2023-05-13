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7 гигиенических привычек из СССР, которые сейчас кажутся дикостью

7 гигиенических привычек из СССР, которые сейчас кажутся дикостью

Какой была неудобная правда о личной гигиене в СССР? В советские годы власти активно занимались просвещением и пропагандой культа чистоты среди населения, внедряя в массы лозунги в стиле "Чистота - залог здоровья" и "В здоровом теле - здоровый дух".

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