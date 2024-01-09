Bloomberg: Ученые выявили в воде тысячи частиц опасного нанопластика

Ученые из Колумбийского университета зафиксировали в воде наличие опасного для людей нанопластика. Соответствующее исследование опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
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