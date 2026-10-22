Britain's Barclays Bank announced plans to shed 5% of its global workforce as it accelerates its adoption of tech, including Artificial Intelligence.
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