Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Ангарске

Авария произошла в районе пересечения с Ангарским проспектом вечером 11 января. 52-летний водитель автобуса «ПАЗ» при повороте на зеленый, не уступил дорогу иномарке, которая по итогу столкнулась врезалась в автобус, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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