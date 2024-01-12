Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Ангарске

Авария произошла в районе пересечения с Ангарским проспектом вечером 11 января. 52-летний водитель автобуса «ПАЗ» при повороте на зеленый, не уступил дорогу иномарке, которая по итогу столкнулась врезалась в автобус, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.