Сюрпризы Космоса: прогноз магнитных бурь на выходные, 13-14 апреля 2024 года Алиса БронскаяВ эти выходные дни Землю может ожидать новая магнитная буря, о чем информируют различные источники, ссылаясь на исследования ученых.
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