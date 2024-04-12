Сюрпризы Космоса: прогноз магнитных бурь на выходные, 13-14 апреля 2024 года Алиса БронскаяВ эти выходные дни Землю может ожидать новая магнитная буря, о чем информируют различные источники, ссылаясь на исследования ученых.