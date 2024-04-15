Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяСоединение Юпитера и Урана в знаке Тельца 21 апреля стало главным событием недели, отмечая начало нового 12-летнего социального цикла и прорыв в области новейших технологий.