Mash: Кота Твикса выкинул из поезда пассажир, пока хозяин спал

В результате расследования Федеральной пассажирской компании, которое она провела специально для РЖД, стало известно, что трагически погибшего кота Твикса на улицу по просьбе проводника выкинул пассажир поезда, пока хозяин после небольшой прогулки отдыхал на верхней боковой полке.