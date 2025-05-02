RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 515 подписчиков

ВС России уничтожили технику ВСУ на пути подвоза снарядов в Харьковской области

ВС России уничтожили технику ВСУ на пути подвоза снарядов в Харьковской области

В Минобороны России заявили, что российские операторы боевых БПЛА штурмового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на пути подвоза боеприпасов в Харьковской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх