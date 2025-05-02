ВС России уничтожили технику ВСУ на пути подвоза снарядов в Харьковской области

В Минобороны России заявили, что российские операторы боевых БПЛА штурмового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на пути подвоза боеприпасов в Харьковской области.
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