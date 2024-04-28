Володин описал тяжелые последствия антироссийской политики для Финляндии

Финляндия, приняв решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, лишает себя возможности развиваться, и ничем хорошим для финнов это не закончится, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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