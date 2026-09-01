Горный гид после нападения на альпинистов на Гросглокнере сдал свою лицензию

В Австрии начали расследование в отношении горного гида, который во время конфликта едва не столкнул польского альпиниста с отвесного гребня на горе Гросглокнер — высочайшей вершине страны высотой 3798 метров.
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