Вселенной сериала «Сказочный патруль» 10 лет: приключения продолжаются на телеканале «МУЛЬТ»!

Популярный анимационный сериал «Сказочный патруль», созданный по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение», отмечает 10 лет.
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