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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Челси» Джеймс о финале ЛК: «Рассчитываем выиграть турнир. Движемся в правильном направлении – мы близки к попаданию в ЛЧ в следующем сезоне, у меня нет сомнений»

Капитан «Челси» Джеймс о финале ЛК: «Рассчитываем выиграть турнир. Движемся в правильном направлении – мы близки к попаданию в ЛЧ в следующем сезоне, у меня нет сомнений»

Лондонцы обыграли «Юргорден» (1:0, первая игра – 4:1) во втором полуфинальном матче турнира. В финале команда встретится с «Бетисом».

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