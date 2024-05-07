Выражаем огромную благодарность организаторам этого замечательного мероприятия: Новоаннинскому КДК и городскому Центру развития физической культуры.
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Выражаем огромную благодарность организаторам этого замечательного мероприятия: Новоаннинскому КДК и городскому Центру развития физической культуры.