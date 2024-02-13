Трамп призвал страны НАТО нарастить до уровня США помощь Украине

REUTERS/Jim Bourg/File Photo Партнеры США по НАТО должны увеличить долю своих ассигнований Киеву, в ином случае Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место, заявил экс-президент Штатов Дональд Трамп.
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