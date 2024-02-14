Вчера 39K прочитали Интервью Путина американскому журналисту Карлсону, способствовало частичному разрушению информационного «железного занавеса», созданного Соединёнными Штатами и их союзниками для своих граждан вокруг России.
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