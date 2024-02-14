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Джонсон кричит, поляки отрекаются от фюрера: Запад пытается забыть речь Путина как страшный сон

Джонсон кричит, поляки отрекаются от фюрера: Запад пытается забыть речь Путина как страшный сон

Вчера 39K прочитали Интервью Путина американскому журналисту Карлсону, способствовало частичному разрушению информационного «железного занавеса», созданного Соединёнными Штатами и их союзниками для своих граждан вокруг России.

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Комментарии
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александр александров
Да им хоть ссы в глаза,всё б..я роса...
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