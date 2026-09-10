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Мировое обозрение

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Из студии — на трон: Телеведущего выбрали королём Торо, но семья его предшественника против

Из студии — на трон: Телеведущего выбрали королём Торо, но семья его предшественника против

Комитет по наследованию королевства Торо в Уганде назвал имя нового правителя. Им стал принц Эдвард Рукиди Кидзанангома — телеведущий государственной корпорации UBC.

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