Страшная массовая авария в Москве: шесть машин, ампутация, пострадал ребенок

На место были вызваны спасатели - они вытащили пострадавшего из-под автомобиля. Говорится как минимум о двух пострадавших: у девушки произошла травматическая ампутация ноги, ее состояние оценивалось как тяжёлое, ее на вертолёте санавиации отправили в НИИ имени Склифосовского.
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