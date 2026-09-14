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Страшная массовая авария в Москве: шесть машин, ампутация, пострадал ребенок

Страшная массовая авария в Москве: шесть машин, ампутация, пострадал ребенок

На место были вызваны спасатели - они вытащили пострадавшего из-под автомобиля. Говорится как минимум о двух пострадавших: у девушки произошла травматическая ампутация ноги, ее состояние оценивалось как тяжёлое, ее на вертолёте санавиации отправили в НИИ имени Склифосовского.

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