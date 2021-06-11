Турция проиграла семь из семи стартовых матчей на крупных турнирах

Сборная Турции крупно проиграла Италии в матче открытия Евро-2020 (0:3). Турецкая команда терпела поражения во всех семи своих стартовых матчах на крупных турнирах – чемпионатах мира и Европы.
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