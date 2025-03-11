Соединённым Штатам и Украине придётся согласиться на условия России для ведения мирных переговоров, поскольку Вашингтон и Киев не имеют рычагов воздействия на Москву, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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