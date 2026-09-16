Депутат Государственной Думы Артём Туров посетил с рабочим визитом Шумячский округ

Депутат Государственной Думы Артём Туров вместе со своей командой посетил Шумячский округ и вместе с главой округа Дмитрием Каменевым ознакомился с итогами работ по партийному проекту «Комфортная городская среда» в посёлке Шумячи: благоустройству дворов и центрального парка, обновлению жилищного фонда, ремонт помещений Шумячского Дома детского творчества.