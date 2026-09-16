Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

Депутат Государственной Думы Артём Туров посетил с рабочим визитом Шумячский округ

Депутат Государственной Думы Артём Туров посетил с рабочим визитом Шумячский округ

Депутат Государственной Думы Артём Туров вместе со своей командой посетил Шумячский округ и вместе с главой округа Дмитрием Каменевым ознакомился с итогами работ по партийному проекту «Комфортная городская среда» в посёлке Шумячи: благоустройству дворов и центрального парка, обновлению жилищного фонда, ремонт помещений Шумячского Дома детского творчества.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым