Чужой след на болоте: как я обнаружил, что в тайге больше не один

Есть в зимней тайге особое ощущение, которое невозможно спутать ни с чем другим. Оно приходит не сразу — ему нужно время, чтобы прорасти сквозь привычную настороженность, сквозь усталость от долгих переходов и сквозь уверенность, что ты знаешь эти места как свои пять пальцев.