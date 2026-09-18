Чужой след на болоте: как я обнаружил, что в тайге больше не один

Есть в зимней тайге особое ощущение, которое невозможно спутать ни с чем другим. Оно приходит не сразу — ему нужно время, чтобы прорасти сквозь привычную настороженность, сквозь усталость от долгих переходов и сквозь уверенность, что ты знаешь эти места как свои пять пальцев.
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