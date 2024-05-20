ВСУ нанесли удар ракетами по жилому кварталу в Луганске

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому массиву в поселке Юбилейный, который находится на территории Луганска, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
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