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Молодая жительница Пензы перевела мошенникам более миллиона рублей

Молодая жительница Пензы перевела мошенникам более миллиона рублей

Очередной жертвой обмана онлайн-мошенников стала 20-летняя жительница ЗАТО Заречный Пензенской области.

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