Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Новороссийске днем 25 мая пройдут тренировки военных со стрельбами

В Новороссийске днем 25 мая пройдут тренировки военных со стрельбами

Новороссийская военно-морская база предупредили о запланированных на 25 мая учебных маневрах. В промежуток времени с 16:00 до 18:00, будут проводиться учения дежурных сил НВМБ в акватории порта Новороссийск.

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