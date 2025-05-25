В Новороссийске днем 25 мая пройдут тренировки военных со стрельбами

Новороссийская военно-морская база предупредили о запланированных на 25 мая учебных маневрах. В промежуток времени с 16:00 до 18:00, будут проводиться учения дежурных сил НВМБ в акватории порта Новороссийск.
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